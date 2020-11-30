В Башкирии за год благодаря ЭКО родились дополнительно 552 ребенка

Об этом сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил во время заседания Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Показателя удалось достичь за счет дополнительных средств из регионального бюджета на увеличение процедур ЭКО. Также важнейшее направление работы – профилактика социального сиротства. Поэтому в республике перенастроили систему работы на профилактику и раннее выявление проблем.
Также в республике в этом году начали выдавать так называемый «сертификат дошкольника». Семья получает ежемесячную компенсацию из бюджета в размере 6 тысяч рублей, и ребёнок идёт в частное дошкольное учреждение. Таким образом повышается доступность дошкольного образования.