В Башкирии за год благодаря ЭКО родились дополнительно 552 ребенка

Об этом сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил во время заседания Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Показателя удалось достичь за счет дополнительных средств из регионального бюджета на увеличение процедур ЭКО. Также важнейшее направление работы – профилактика социального сиротства. Поэтому в республике перенастроили систему работы на профилактику и раннее выявление проблем.

С прошлого года мы реализуем проект «Моя семья» по лечению от алкогольной зависимости родителей, чьи дети помещены в социальные приюты или находятся на грани изъятия из семьи. Благодаря этому проекту мы смогли спасти 382 семьи, вернули 610 детей в их родные семьи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан