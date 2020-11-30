На окраинах Уфы в 2020 году зажглось 118 фонарей

Речь о пригородных поселках. В их числе и Карпово. Освещение появилось на улицах Лучистая, Васильковая, Воскресенская. Жители поселка в течение нескольких лет обращались в городскую мэрию с просьбой решить проблему.

В начале этого года Карпово посетил бывший мэр столицы Ульфат Мустафин. Услышав о проблемах местных жителей, он поручил в кратчайшие сроки их решить.