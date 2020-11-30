Студент из Уфы, потерявший ногу, просит помощи

Потерял ногу, но не веру в себя. 20-летний спортсмен и волонтёр из Уфы Рафаэль Абзалетдинов в результате травмы стал инвалидом. Со школьной скамьи он грезил о победах в большом спорте, но даже сейчас отказываться от мечты парень не собирается.

Ещё в начале этого года Рафаэля Абзалетдинова дома было не удержать. Легкая атлетика, баскетбол, футбол, волейбол – спорт занимал у парня всё свободное время. Но и этого казалось мало. Он стал волонтёром, посещал детские дома, новое увлечение нашёл уже в университете.

Как поступил на первый курс Аграрного университета, записался сразу на показ первокурсников. Записался на танцы, хотя раньше в жизни не танцевал. Оттанцевал хорошо. Нам даже гран-при дали, и мы дальше прошли уже. Рафаэль Абзалетдинов, студент Башкирского государственного аграрного университета

Жизнь на до и после разделилась в феврале текущего года. Спортивная травма ноги, хождение по уфимским больницам, упущенное время из-за пандемии коронавируса и операция в Москве. В результате – ампутация конечности. Опустить руки парню не дали родные, друзья и любимая девушка, с которой они вместе ещё с 10 класса.

Просто я знаю, что от этого он не стал хуже. Он остался тем же человеком, и вот как он мне понравился тогда, сейчас он мне так же нравится. И это ничего не поменяло. Фируза Сафина, девушка Рафаэля

А вот мама Рафаэля до сих пор не может сдержать слёз, когда вспоминает самые страшные минуты своей жизни.

Его с операционной везли, и у ребенка ноги нет. Там пустое место под одеялом. Когда его по коридору везли, мы видели. Я говорю, такой спортсмен, такой бегун. Бегал за республику, за Башкирию. А он мне говорит: «Мама, не смотри». Зульфия Абзалетдинова, мама Рафаэля

После операции Рафаэлю выдали бесплатный протез, но из-за своей конструкции и веса парню он не подходит. Оптимальный вариант нашли в Германии, однако его стоимость 4 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, и им пришлось обратиться с просьбой помочь в сборе средств. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Тем временем Абзалетдиновы готовы и сами поддержать нуждающихся и подарить две инвалидные коляски.

Сам увезу, я не знаю кому, безвозмездно, просто отдам. Сам привезу, может, кто-то нуждается в ней. Вот как нам хорошие люди помогли, так же я тоже хочу помочь кому-нибудь. Альберт Абзалетдинов, папа Рафаэля