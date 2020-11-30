Студент из Уфы, потерявший ногу, просит помощи

Потерял ногу, но не веру в себя. 20-летний спортсмен и волонтёр из Уфы Рафаэль Абзалетдинов в результате травмы стал инвалидом. Со школьной скамьи он грезил о победах в большом спорте, но даже сейчас отказываться от мечты парень не собирается.
Ещё в начале этого года Рафаэля Абзалетдинова дома было не удержать. Легкая атлетика, баскетбол, футбол, волейбол – спорт занимал у парня всё свободное время. Но и этого казалось мало. Он стал волонтёром, посещал детские дома, новое увлечение нашёл уже в университете.
Жизнь на до и после разделилась в феврале текущего года. Спортивная травма ноги, хождение по уфимским больницам, упущенное время из-за пандемии коронавируса и операция в Москве. В результате – ампутация конечности. Опустить руки парню не дали родные, друзья и любимая девушка, с которой они вместе ещё с 10 класса.
А вот мама Рафаэля до сих пор не может сдержать слёз, когда вспоминает самые страшные минуты своей жизни.
После операции Рафаэлю выдали бесплатный протез, но из-за своей конструкции и веса парню он не подходит. Оптимальный вариант нашли в Германии, однако его стоимость 4 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, и им пришлось обратиться с просьбой помочь в сборе средств. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Тем временем Абзалетдиновы готовы и сами поддержать нуждающихся и подарить две инвалидные коляски.
Примером для подражания стал Рустам Набиев, потерявший обе ноги при крушении казармы в Омске в 2015 году, но сумевший преодолеть все преграды. И наблюдая за его жизнью в социальных сетях, Рафаэль Абзалетдинов понял: будущее зависит только от тебя самого.