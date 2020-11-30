Под звуки «Зимних грез». 1 декабря в Уфе стартует второй фестиваль Национального симфонического оркестра. В день открытия прозвучит первая симфония Чайковского «Зимние грезы».

Музыканты ставят своей задачей точное воссоздание звучания музыки прошлого, не подражая шаблонам современного исполнения. Участие в фестивале примет и солист московской госакадемической филармонии Лукас Генюшас. Всего запланировано 8 концертов. Ведущие солисты исполнят все 5 скрипичных концертов Моцарта. Зрители услышат и симфонии французских композиторов Дебюсси и Равеля.

Фестиваль не обойдется и без новогодней тематики: артисты исполнят балет «Щелкунчик» Чайковского. Завершится фестиваль Венским новогодним концертом, где зрители почувствуют атмосферу венского бала под звуки вальсов Иоганна Штрауса. Фестиваль пройдет в обычном формате, зал будет заполнен лишь на 30 процентов в связи с пандемией. Трансляция будет вестись на сайте и соцсетях ГКЗ «Башкортостан».