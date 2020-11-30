Даниил Квят попал сразу в две аварии на Гран-при Бахрейна

Трагедия на Гран-при Бахрейна чуть не лишила жизни гонщиков «Формулы-1». Уроженец Уфы Даниил Квят стал участником сразу двух аварий. На первом круге российский пилот столкнулся с гонщиком Роменом Грожаном, который въехал в стену, а его болид развалился пополам и загорелся.

Грожан был госпитализирован с ожогами. Гонка возобновилась через 1,5 часа, но и здесь не обошлось без аварии. Теперь уже гонщик из Канады Стролл не заметил Квята и после столкновения с его болидом перевернулся. Российский пилот продолжил гонку – оба ЧП случились не по его вине.

Однако судьи оштрафовали его на 10 секунд. Российский пилот «Формулы-1» прокомментировал, что не разделяет точку зрения судей на эпизод со Строллом. Он просто никуда не мог деться. Его машина уже была на высоком бордюре.

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