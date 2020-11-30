В Уфе показали, как делают заготовки для ледовых городков

В Демском районе Уфы ледовые городки установят почти в каждом дворе. Это делается для того, чтобы избежать массового скопления людей на главных площадках. Сейчас на озере Карьерное проходит заготовка льда. Добывают по 30 кубометров в день. Всего обработают 1500 кубических метров.

Лед толщиной в 22 сантиметра – это не преграда, а цель. Холод – обязательные условия работы. Укомплектованность и защита – главные атрибуты в процессе добычи природного материала.

– Не страшно вам здесь работать? – Нет, привыкли уже. – Давно работаете? – Ну я 7 лет уже. Лед пилим, готовим, для детей же готовим. Целый день, с утра, пока не стемнело. Ринат Каюмов

Все работы начались 3 дня назад, когда лед на озере Карьерное достиг толщины в 18 сантиметров. Заготовка проходит в несколько этапов: это разметка, распиловка, погрузка и доставка на площадку. В день добывают от 20 до 30 кубометров льда. Территория обработки составляет 1500 кубических метров.

Данные работы проводятся для подготовки льда, чтобы в нашем районе строились ледовые городки для детей, для жителей нашего района. Чтобы к Новому году у нас была праздничная атмосфера, чтобы у людей было настроение. Айдар Ахметвалиев, старший мастер по благоустройству Демского района

Все объекты планируют открыть после 10 декабря. В этом году находиться они будут не только на главных площадках района, но и во дворах. Это делается, чтобы избежать массового скопления людей, пояснили в мэрии.

Традиционно елка является местом притяжения для детишек, поэтому мы ждем родителей с детьми, чтобы они пришли и оценили наш городок. Также с нашей стороны будет обеспечиваться соблюдение всех необходимых санитарных норм. Мы увеличили в этом году места притяжения, чтобы как-то рассредоточить наших дорогих гостей. Аскар Батталов, первый заместитель главы администрации Демского района г. Уфы