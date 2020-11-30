В Уфе показали, как делают заготовки для ледовых городков

В Демском районе Уфы ледовые городки установят почти в каждом дворе. Это делается для того, чтобы избежать массового скопления людей на главных площадках. Сейчас на озере Карьерное проходит заготовка льда. Добывают по 30 кубометров в день. Всего обработают 1500 кубических метров.
Лед толщиной в 22 сантиметра – это не преграда, а цель. Холод – обязательные условия работы. Укомплектованность и защита – главные атрибуты в процессе добычи природного материала.
Все работы начались 3 дня назад, когда лед на озере Карьерное достиг толщины в 18 сантиметров. Заготовка проходит в несколько этапов: это разметка, распиловка, погрузка и доставка на площадку. В день добывают от 20 до 30 кубометров льда. Территория обработки составляет 1500 кубических метров.
Все объекты планируют открыть после 10 декабря. В этом году находиться они будут не только на главных площадках района, но и во дворах. Это делается, чтобы избежать массового скопления людей, пояснили в мэрии.
Всего в Демском районе зальют 4 катка, 5 хоккейных коробок и построят 9 ледяных городков. Самые большие будут находиться на территории парка культуры и отдыха и вблизи дома творчества «Орион». И уже совсем скоро для детей начнётся настоящая снежная сказка.