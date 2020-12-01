Радий Хабиров призвал поддержать бренды Башкирии в конкурсе «Вкусы России»

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать бренды республики в конкурсе «Вкусы России». В восьми номинациях национального конкурса представлены 26 брендов республики. Это производители кумыса, меда, бальзамов, минеральной воды и других продуктов.
«Обязательно нужно помочь нашим брендам. До конца голосования осталось всего два дня, и я призываю всех жителей республики поддержать своих производителей», – заявил Радий Хабиров.
За Башкирские бренды отдали свои голоса свыше 40 тысяч человек. Онлайн-голосование завершится 2 декабря.