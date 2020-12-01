В Уфе завершился второй поток проекта «Фуд-акселератор»

Проект стартовал 17 ноября. Он представляет собой бесплатные курсы подготовки предпринимателей, Форум помогает малому бизнесу в развитии на гастрономическом рынке.
Более крупные и успешные фирмы заключают контракты с производителями, тем самым увеличивая им продажи. Программа организована в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. На заключительном этапе участники показали свою продукцию закупщикам и владельцам местных ресторанов и магазинов.
За полтора месяца участники прошли 42 урока переподготовки. С ними занимались специалисты. Часть обучающей программы посвящена здоровому питанию. Большой блок «Фуд-акселератора» отведен маркетингу, обучающимся доступна всесторонняя поддержка по многим вопросам, включая архитектуру бренда, логистику, каналы сбыта, меры господдержки предпринимателей.