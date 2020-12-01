Волонтерское движение «Найди меня» выиграло грант Главы Башкирии

Целью мероприятия стала популяризация поискового движения и создание волонтерского актива. Помимо навигаторов у отряда есть портативные радиостанции, компасы и многофункциональное устройство – принтер-сканер. Он позволяет быстро распечатывать ориентировки, которые распространяют волонтеры. Добровольцем может стать любой желающий. Обучение проходит не менее раза в месяц.