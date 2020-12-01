Микрорайон в Бирске начали подключать к газу

Газификация, которую ждали 12 лет. В Бирске начали работы по проведению газа в микрорайон «Солнечный». Работы планируют завершить к осени следующего года.

Объем инвестиций составил около 9 млн рублей. Средства выделялись в рамках республиканской адресной социальной программы. Количество абонентов, которые ожидают подключения к голубому топливу, – около 300. Местные жители говорят, что с радостью восприняли начало работ по газификации.