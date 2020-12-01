В Уфе в серьезном ДТП пострадали двое парней

Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Свободы. Виновником произошедшего оказался 52-летний водитель грузовика. По предварительным данным, при осуществлении поворота он не уступил дорогу движущемуся автомобилю.

В результате ДТП 20-летний водитель "десятки" и его 19-летний пассажир получили тяжелые травмы. Их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.