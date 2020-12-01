В Уфе провели рейд по точкам продажи фанфуриков

С ночной проверкой выехали активисты проекта «Безопасная республика» и журналисты передачи «Честно Говоря» телеканала БСТ. В результате рейда удалось раскрыть целую сеть продажи фанфуриков.
В нескольких торговых точках Уфы спиртосодержащая продукция стояла прямо на прилавках, При этом в крупных торговых центрах. Нарушения были зафиксированы в ТЦ «Сакмар» и ТЦ «Звездный». Сотрудниками полиции были составлены протоколы и изъяли 211 флаконов спиртосодержащей продукции.
стоит отметить, что каждый житель может сообщить о том, где торгуют фанфуриками. За каждую точку он получит вознаграждение в 2 тысячи рублей. Телефон горячей линии: 8-(800)-201-89-03.