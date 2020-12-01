Нанес удар в голову: в Башкирии дебошир напал на полицейского

Накануне на одном из автовокзалов в Учалинском районе произошел неприятный инцидент - сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя крайне агрессивно. В ходе задержания злоумышленник напал на оперативника и нанес ему удар в голову. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина, прибывший с соседнего региона, вел себя на автовокзале крайне агрессивно, матерился, а также пытался повредить окно кассы.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции попросили мужчину пройти к служебному автомобилю для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина вместе со стражами порядка направился к автомобилю, однако в этот момент он нанес удар в голову одному из сотрудников полиции. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.