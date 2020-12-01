Нанес удар в голову: в Башкирии дебошир напал на полицейского

Накануне на одном из автовокзалов в Учалинском районе произошел неприятный инцидент - сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя крайне агрессивно. В ходе задержания злоумышленник напал на оперативника и нанес ему удар в голову.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина, прибывший с соседнего региона, вел себя на автовокзале крайне агрессивно, матерился, а также пытался повредить окно кассы.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.