В Башкирии произошла коммунальная авария: жители двух многоэтажек остались без тепла

Вчера, 30 ноября, в 16:36 в райцентре Балтачевского района лопнул котел в котельной. Коммунальная авария произошла на улице Комсомольская, 1/3. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Установлено, что котел перегрелся и его прорвало, попутно обрушив бетонную плиту перекрытия в здании котельной. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В результате без отопления остались жители двух многоэтажек - 34 человека, среди которых 12 детей. Для них развернули пункт временного содержания в гостинице «Уют».