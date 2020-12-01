В Уфе продолжаются поиски 67-летнего пенсионера

В башкирской столице продолжаются поиски без вести пропавшего 67-летнего пенсионера. Вячеслава Томиловского ищут с 30 сентября. Ему необходима помощь медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы Вячеслава: карие глаза, седые волосы, рост около 167 см, телосложение обычное. Особые приметы: сильно сутулится. В день пропажи он был одет в трико темного цвета, темно-синюю куртку и ботинки.
Близкие не находят себе места. Поисками пенсионера занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.