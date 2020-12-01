Хотела заработать: жительница Башкирии попалась на уловки мошенника

43-летняя жительница Белорецка стала жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее более 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что наткнулась в интернете на страницу брокерской компании и решила подзаработать. Она прошла регистрацию на сайте и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонил неизвестный.
Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.