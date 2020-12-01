Хотела заработать: жительница Башкирии попалась на уловки мошенника

Мошенник убедил женщину в надежности и, что ему можно доверять. Звонивший пояснил ей, что для первоначального взноса и страховки сумма, которую хотела внести заявительница, не подходит, поэтому она оформила дополнительно кредит и продала все свои ювелирные украшения.

пресс-служба МВД по Башкирии