Серьезное ДТП в Башкирии: трое пострадали

Вчера, 30 ноября, в Благоварском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили "Нива" и "десятка". От удара внедорожник перевернулся.

Как сообщили в региональной ГИБДД, авария произошла в селе Языково. Виновником ДТП оказался 21-летний водитель "десятки". По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги парень не уступил дорогу движущейся "Ниве".

В результате ДТП оба водителя и пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.