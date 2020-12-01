В Башкирии загадочно пропал 73-летний пенсионер

В Белебее продолжаются поиски пропавшего без вести 73-летнего пенсионера. Александра Самойлова ищут с 21 ноября. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
Поисками пропавшего без вести пенсионера занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда. Телефоны для связи: 8 (905) 006-99-60, 8 (800) 700-54-52 или 02.
Приметы Александра: седой, карие глаза. телосложение обычное, рост около 165 см. Он был одет в куртку синего цвета с полосками, коричневые штаны и галоши. На голове у него была шапка-ушанка синего цвета.