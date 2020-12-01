Родители из Уфы затравили папу первоклассницы в WhatsApp-чате

Накануне в Уфе отца первоклассницы затравили за отказ вносить деньги на нужды школы. По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку.

Инцидент произошел в родительском чате учащихся средней школы №105 в мессенджере WhatsApp. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, о поборах в учебном заведении опубликовало материал издание КП-Уфа. Конфликт произошел из-за требования председателя родительского комитета класса внести деньги на приобретение проектора.