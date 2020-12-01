В Башкирии в серьёзной аварии погиб 82-летний мужчина

В первый день зимы в Башкирии была зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл в посёлке Чишмы. На дороге столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107» и «Рено Дастер».

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, за рулём отечественной машины находился 82-летний пенсионер. А иномаркой управлял 30-летний житель Чишмов. Из-за сильного столкновения в аварии погиб пожилой мужчина.

Его зажало в салоне машины – спасателям пришлось извлекать тело несчастного с помощью специальной техники. Сейчас на месте аварии работают спецслужбы. Причина столкновения пока неизвестна.