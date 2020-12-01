101-летняя жительница Италии трижды перенесла коронавирус
На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Удивительный случай произошёл в Италии - 101-летняя Ломбардия Мария Орсингер уже три раза перенесла коронавирус. Несмотря на это, жительница городка Арденно чувствует себя хорошо.
В первый раз коронавирус выявили у старушки в феврале, когда пандемия в Италии только начиналась. Две дочери пожилой женщины рассказали газете La Provincia di Sondrio, как проходило лечение мамы.
Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно. Однако два месяца назад ей сделали новый тест на коронавирус, который опять дал положительный результат.
первая дочь
В сентябре старушка вновь оказалась на больничной койке. Как сообщили родные, на сей раз у ее появилась небольшая температура, однако болезнь прошла в довольно легкой форме.
Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание. На прошлой неделе нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат. На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи.