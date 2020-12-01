101-летняя жительница Италии трижды перенесла коронавирус

Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание. На прошлой неделе нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат. На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи.

вторая дочь