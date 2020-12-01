В Уфе утвердили нового исполняющего обязанности мэра

30 ноября прошло избрание нового исполняющего обязанности мэра Уфы. Радмил Муслимов, который занимал данную должность, покинул пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Депутаты городского совета избрали нового исполняющего обязанности мэра по телефону. Им стал Рустем Газизов, который занимал пост вице-мэра по кадрам, спорту, делам молодежи и развитию гражданского общества.

Радмил Муслимов почувствовал ухудшение здоровья, а после у него выявили коронавирус. Напомним, депутат занимал должность врио мэра Уфы после скоропостижной смерти действующего мэра города Ульфата Мустафина 2 ноября, жизнь которого унесли осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.