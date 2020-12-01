В Уфе стартовала акция «Такси. Забота»

В первый день зимы стартовала акция по перевозке врачей, работающих в ковид-госпитале. Первыми в мероприятии приняли участие депутаты Госсобрания республики, предприниматели «Опоры России» и сотрудники исполкома партии «Единая Россия». Они на своих и служебных автомобилях отвезли врачей на смену, а вечером заберут их обратно.
Двух сотрудников Республиканской инфекционной клинической больницы в Зубово довёз до работы вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов. Еще двоих врачей привез его коллега Рустам Ахмадинуров.
Акция возникла из обращений самих медиков. По их словам, тем из них, кто не имеет личного транспорта, добираться до места работы и обратно тяжело, так как больница находится за городом. Поэтому решили, в первую очередь, поддержать именно работников данного медучреждения. В настоящее время идут переговоры с крупными компаниями такси, чтобы акция могла охватить всех медиков, работающих в ковид-госпиталях. В первый день состоится 22 перевозки.