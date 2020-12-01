В Уфе стартовала акция «Такси. Забота»

В первый день зимы стартовала акция по перевозке врачей, работающих в ковид-госпитале. Первыми в мероприятии приняли участие депутаты Госсобрания республики, предприниматели «Опоры России» и сотрудники исполкома партии «Единая Россия». Они на своих и служебных автомобилях отвезли врачей на смену, а вечером заберут их обратно.

Акция возникла из обращений самих медиков. По их словам, тем из них, кто не имеет личного транспорта, добираться до места работы и обратно тяжело, так как больница находится за городом. Поэтому решили, в первую очередь, поддержать именно работников данного медучреждения. В настоящее время идут переговоры с крупными компаниями такси, чтобы акция могла охватить всех медиков, работающих в ковид-госпиталях. В первый день состоится 22 перевозки.