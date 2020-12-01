В Оренбургской области обсудили проблемы изучения башкирского языка

В регионе одним из коренных народов являются башкиры. Здесь проживает 46 тысяч представителей национальности. В области сейчас проходят Дни башкирской культуры и просвещения.
Во время круглого стола представители Всемирного курултая башкир обсудили с руководством Оренбуржья сокращение количества детей, изучающих башкирский язык. Сейчас его преподают в девяти школах региона. Спад идёт в том числе и из-за оптимизации школ. Они закрываются в малых населенных пунктах и обучающиеся переводятся в более крупные образовательные учреждения.
Ещё одна из идей – практика шефства. Зианчуринский район возьмёт под своё кураторство школы в пограничных районах Оренбургской области. Глава муниципалитета Дамин Юланов вместе с членами Всемирного курултая башкир посетили Саракташский район. Комплект пособий и наглядных материалов получит школа села Сунарчи, а также кружок по изучению башкирского языка и культуры в городе Кувандык. В ходе переквалификации четыре педагога из Оренбургской области овладели компетенцией учителя башкирского языка, а в следующем году переподготовку пройдут еще девять преподавателей.