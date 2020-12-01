В Оренбургской области обсудили проблемы изучения башкирского языка

В регионе одним из коренных народов являются башкиры. Здесь проживает 46 тысяч представителей национальности. В области сейчас проходят Дни башкирской культуры и просвещения.

Во время круглого стола представители Всемирного курултая башкир обсудили с руководством Оренбуржья сокращение количества детей, изучающих башкирский язык. Сейчас его преподают в девяти школах региона. Спад идёт в том числе и из-за оптимизации школ. Они закрываются в малых населенных пунктах и обучающиеся переводятся в более крупные образовательные учреждения.