Глава Минздрава Башкирии призвал врачей из частных клиник вступить в борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения Башкирии обратился к медикам из частных клиник и к дипломированным специалистам. Максим Забелин отметил, что из-за непростой эпидемиологической ситуации врачам в государственных учреждениях очень нужна помощь коллег.
Чиновник обратился к врачам с помощью социальных сетей накануне, 30 ноября. Штат государственных медучреждений столкнулся с действительно тяжелой борьбой из-за коронавируса – многие не высыпают, не отдыхают, а речи об отпусках даже не поднимают.
Несмотря на то, что на помощь медикам были направлены студенты медицинских вузов и колледжей, из-за огромного объёма работ «рук всё равно не хватает». Максим Забелин пообещал обеспечить новоприбывших врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также достойными выплатами за труд.