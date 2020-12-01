Глава Минздрава Башкирии призвал врачей из частных клиник вступить в борьбу с COVID-19

С марта 2020 года весь штат государственных медицинский учреждений борется с коронавирусной инфекцией COVID-19 и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ