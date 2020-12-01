Глава Минздрава Башкирии призвал врачей из частных клиник вступить в борьбу с COVID-19

Министр здравоохранения Башкирии обратился к медикам из частных клиник и к дипломированным специалистам. Максим Забелин отметил, что из-за непростой эпидемиологической ситуации врачам в государственных учреждениях очень нужна помощь коллег.

Чиновник обратился к врачам с помощью социальных сетей накануне, 30 ноября. Штат государственных медучреждений столкнулся с действительно тяжелой борьбой из-за коронавируса – многие не высыпают, не отдыхают, а речи об отпусках даже не поднимают.

С марта 2020 года весь штат государственных медицинский учреждений борется с коронавирусной инфекцией COVID-19 и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Несмотря на то, что на помощь медикам были направлены студенты медицинских вузов и колледжей, из-за огромного объёма работ «рук всё равно не хватает». Максим Забелин пообещал обеспечить новоприбывших врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также достойными выплатами за труд.

Больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 