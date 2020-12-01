В Уфе ведутся поиски 16-летнего подростка

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Уфе пропал 16-летний Никита Селюков.

Мальчик ушёл из дома 29 ноября. С тех пор его местоположение неизвестно. Близкие Никиты бьют тревогу и просят помощи в поисках.

Приметы: рост мальчика примерно 180 см, телосложение среднее, волосы русые, а глаза зелёный.

В злополучный день был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-серые кроссовки и черную вязанную шапку.