В Уфе ведутся поиски 16-летнего подростка

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Уфе пропал 16-летний Никита Селюков.
Мальчик ушёл из дома 29 ноября. С тех пор его местоположение неизвестно. Близкие Никиты бьют тревогу и просят помощи в поисках.
Приметы: рост мальчика примерно 180 см, телосложение среднее, волосы русые, а глаза зелёный.
В злополучный день был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-серые кроссовки и черную вязанную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Никиты, просят сообщить по телефонам 8 937 365 23 46, 8 800 700 54 52 и 112.