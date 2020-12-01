В России за сутки скончались более 560 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Новая информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки было выявлено ещё 26 402 пациентов с COVID-19. Общее количество зараженных за всё время достигло 2 322 056. Одновременно при этом болеют 478 125 человек.