В России за сутки скончались более 560 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Новая информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки было выявлено ещё 26 402 пациентов с COVID-19. Общее количество зараженных за всё время достигло 2 322 056. Одновременно при этом болеют 478 125 человек.
С выздоровлением было выписано 24 763 пациента (за всё время – 1 803 467). Смертью закончилось ещё 569 случаев заболевания, что является самым большим суточным показателем за всё время пандемии. Общее количество смертей достигло 40 464.