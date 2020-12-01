В Башкирии 10 человек безжалостно застрелили лося

В Башкирии группа неизвестных застрелила лося. «Охотников» преследовали на машине, но те успели скрыться. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Бдительные граждане заметили преследование лося неизвестными. Те пытались догнать лесного зверя на машине, а по пути успели застрелить. Муки последних минут жизни несчастного лося удалось запечатлеть на видео.

По факту убийства лося было задержано 10 человек. Все они участвовали в незаконной охоте. Оружие было изъято. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные действия.