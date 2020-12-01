На Башкирию обрушатся опасные природные явления

Туман, плохая видимость и гололед прогнозируются в Башкирии завтра, 2 декабря. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По прогнозам синоптиков, в республике также ожидаются сильные морозы. Столбик термометра опустится до -27 градусов.

2 декабря будет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -22,-27°, днем -10,-15°.

пресс-=служба Башгидромета

Водителей просят быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В частности, держать дистанцию, не превышать скорость и пользоваться световыми приборами.

Пешеходам для пересечения проезжей части рекомендуется пользоваться подземными и надземными переходами, ограничив выходы на дорогу.