На Башкирию обрушатся опасные природные явления

Туман, плохая видимость и гололед прогнозируются в Башкирии завтра, 2 декабря. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По прогнозам синоптиков, в республике также ожидаются сильные морозы. Столбик термометра опустится до -27 градусов.
Водителей просят быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В частности, держать дистанцию, не превышать скорость и пользоваться световыми приборами.
Пешеходам для пересечения проезжей части рекомендуется пользоваться подземными и надземными переходами, ограничив выходы на дорогу.