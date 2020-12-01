В Башкирии мужчины разбудили медведя, а потом жестоко убили

В Хайбуллинском районе трое мужчин совершили страшное убийство. Недалеко от села Ивановка браконьеры разбудили спящего медведя , в потом жестоко убили его прямо у берлоги.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, подозреваемыми оказались 40 и 62-летние жители Зилаирского района. Мужчины получили разрешение на охоту, но только на территории своего района. Однако браконьеры отправились в Хайбуллинский район, где 60-летний местный житель показал им берлогу медведя за 15 тысяч рублей. По пути к указанному месту мужчины застрелили косулю, которая попалась им на пути. Тело животного они не взяли сразу, а отправились дальше.