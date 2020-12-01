В Башкирии мужчины разбудили медведя, а потом жестоко убили

В Хайбуллинском районе трое мужчин совершили страшное убийство. Недалеко от села Ивановка браконьеры разбудили спящего медведя, в потом жестоко убили его прямо у берлоги.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, подозреваемыми оказались 40 и 62-летние жители Зилаирского района. Мужчины получили разрешение на охоту, но только на территории своего района. Однако браконьеры отправились в Хайбуллинский район, где 60-летний местный житель показал им берлогу медведя за 15 тысяч рублей. По пути к указанному месту мужчины застрелили косулю, которая попалась им на пути. Тело животного они не взяли сразу, а отправились дальше.

Уже у берлоги мужчины разбудили медведя, застрелили его, а после разделали туши. Там браконьеров и встретили охотинспекторы и полицейские Хайбуллинского района.

Стражи порядка изъяли с места происшествия два автомобиля УАЗ, ВАЗ-2106, два охотничьих ружья, патроны, нож, рацию, топор и останки животных. По факту незаконной охоты группой лиц с причинением крупного ущерба отделением дознания ОМВД России по Хайбуллинскому району возбуждено уголовное дело ч.2 ст.258 УК РФ. Расследование продолжается.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 