Школьники Башкирии принимают участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

В России стартовала олимпиада школьников «Безопасные дороги». Конкурс проходит и в школах Башкирии. По словам организаторов, в игровой форме ученики получают необходимые знания о правилах движения.
Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Образование».
Ученики начальных классов Башкортостана активно принимают участие в состязаниях на знание основ безопасного поведения на дорогах на образовательной платформе УЧИ.РУ. Олимпиада, которая проходит на безвозмездной основе, стартовала 30 ноября и продлится до 11 декабря этого года.
- В первый день олимпиады во всех образовательных организациях Башкирии состоялись уроки, классные часы по правилам дорожного движения в формате видео-урока, - отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РБ. - Во время занятий педагоги напомнили детям об основных правилах безопасного поведения на дорогах, продемонстрировали мультипликационный ролик-сказку о правилах дорожного движения.
Первый урок провели руководитель Республиканского ресурсного центра по профилактике детского травматизма Эльвира Шаймухаметова и старший инспектор Управления ГИБДД МВД по РБ Алина Ахметшина.
Как отметила инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе капитан полиции Ляйсан Исламгалиева, в общеобразовательных организациях на постоянной основе проводится работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
- Во время проведения профилактических мероприятий используются разные формы и методы обучения детей: игры, квесты, викторины, в том числе и тестирование. Например, в игровой форме дети показывают свои знания и умения ориентироваться на улице и на дороге, - рассказывает Ляйсан Исламгалиева. - Проведение мероприятий по ПДД служит фундаментом для подготовки детей к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах и дорогах.