Школьники Башкирии принимают участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

- Во время проведения профилактических мероприятий используются разные формы и методы обучения детей: игры, квесты, викторины, в том числе и тестирование. Например, в игровой форме дети показывают свои знания и умения ориентироваться на улице и на дороге, - рассказывает Ляйсан Исламгалиева. - Проведение мероприятий по ПДД служит фундаментом для подготовки детей к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах и дорогах.