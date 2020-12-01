В Башкирии пенсионерка зарезала возлюбленного своей дочери

Оказалось, к смерти несчастного причастная 67-летнеяя мать обратившейся в полицию женщины. Пока возлюбленная находилась на работе, мужчина был в квартире с её матерью. Между ними завязался конфликт на бытовой почве, во время которого пенсионерка ударила сожителя дочери ножом в живот и спину. После она положила мёртвого мужчину в кровать, дождалась прихода дочери и спокойно ушла домой.