В Башкирии медикам предоставят бесплатное жилье

К каждому жилью прилагается участок на семь с половиной соток. Строительство идёт в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В домах будут квартиры по 54 и 72 квадратных метра. Покупка такой жилплощади могла бы обойтись медикам в 2,5 и 4 млн., соответственно. Но в рамках программы жилье будет предоставлено бесплатно.

В квартирах будут жить два стоматолога, кардиологи и хирург. Одна из новосёлов – школьный врач Эльвира Рьянова. Она отучилась в БГМУ по целевому направлению и вернулась работать в Бакалы. А не так давно провели ремонт её стоматологического кабинета и закупили новое оборудование. Девушке уже помогали с покупкой жилья. По программе «Земский доктор» стоматолог получила миллион рублей, но с появлением двух сыновей в однокомнатной квартире стало тесно, семья встала в очередь на улучшение жилищных условий. Новый дом будет в два раза больше.