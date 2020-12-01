Жители Башкирии построили храм на свои деньги

В деревне Васильевка Ишимбайского района открылся храм, который возвели на частные пожертвования. Сюда на богослужения приезжают прихожане со всей республики – из Ишимбая, Салавата, Белебея и Стерлитамака.

В храме установили пять латунных колоколов весом от 4 до 18 килограммов. Их купили в Московском колокольном заводе. Из Подмосковного города Жуковский их везли три дня.