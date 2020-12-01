В Казани был задержан мужчина, убивший 30 пенсионерок, в том числе из Уфы

В Казани был задержан подозреваемый в убийстве 30 пенсионерок. Мужчина был в розыске с 2011 года. При задержании обвиняемого участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств.

Как сообщает ИА «Татар-информ», следствие располагает образцом ДНК преступника, которое было обнаружено на месте одного из убийств в Казани. Образец биологического материала полностью совпал с ДНК задержанного.

Мужчина подозревается в убийстве 30 бабушек в таких городах, как Иваново, Екатеринбург, Казань, Волжск, Ижевск, Пермь, Ульяновск, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Челябинск. Три последних убийства были совершены в Уфе в 2012 году.