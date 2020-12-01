«Щедрый вторник»: в Уфе кафе и рестораны поддержат строительство хосписа

Будущий хоспис рассчитан на 60 коек: 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. Внутри уютные помещения, удобная мебель. Игрушки, торшеры и шторы на окнах. Все это задумано для того, чтобы дети с тяжелыми онкологическими и генетическими заболеваниями чувствовали себя как дома. И что важно, находились там вместе с родителями. Ухаживать за пациентами будут около 100 медработников. Педиатры и терапевты, помогать будут и волонтёры.