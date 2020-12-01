Популярность детской онлайн-игры «В поисках Башни» бьёт все рекорды

Так, в одном из первых сюжетов «Случай в горах» игроки вставали перед сложным выбором – немедленно спасти ребенка, поставив под угрозу все человечество, или неукоснительно следовать глобальной цели, ценой одной конкретной жизни. «Чаще всего ребята выбирали самые гуманные решения. Дело в том, что они ассоциировали себя с попавшим в беду ребенком, и, конечно, хотели его спасти», - комментируют результаты игры психологи. «Примечательно, что именно в этом кейсе многие критиковали выбор другого героя, который отдавал однозначное предпочтение спасению Мира. Игроки не готовы были понять и принять такое решение, хотя в других ситуациях решения этого героя казались значительной части игроков самыми рассудительными».