Популярность детской онлайн-игры «В поисках Башни» бьёт все рекорды

Онлайн-игру «В поисках Башни» прошли уже более 45 тысяч человек. Игра разработана психологами Детского телефона доверия. Главная цель игры — напомнить, что профессиональная психологическая помощь близко — всего лишь на расстоянии одного звонка.
Сюжет игры, построенный на ситуациях принятия непростых решений, вызвал у подростков огромный интерес. Дети самостоятельно или под руководством педагогов-психологов искали таинственную Белую Башню и примеряли на себя роли героев-защитников, спасающих мир от вируса недоверия. За увлекательным сюжетом скрывается глубокий смысл - в процессе решения кейсов подростки узнавали сильные и слабые стороны собственного характера, осознавали последствия своего выбора, а также учились доверять другим людям.
Так, в одном из первых сюжетов «Случай в горах» игроки вставали перед сложным выбором – немедленно спасти ребенка, поставив под угрозу все человечество, или неукоснительно следовать глобальной цели, ценой одной конкретной жизни. «Чаще всего ребята выбирали самые гуманные решения. Дело в том, что они ассоциировали себя с попавшим в беду ребенком, и, конечно, хотели его спасти», - комментируют результаты игры психологи. «Примечательно, что именно в этом кейсе многие критиковали выбор другого героя, который отдавал однозначное предпочтение спасению Мира. Игроки не готовы были понять и принять такое решение, хотя в других ситуациях решения этого героя казались значительной части игроков самыми рассудительными».
Самостоятельно игру на сайте Детского телефона доверия прошли 25 839 человек. В более сложном, углубленном формате, вместе с педагогами и психологами сыграло 21 616 детей. На «классных часах» и в онлайн-формате играли в общеобразовательных школах, техникумах, колледжах, центрах социальной помощи, кадетских школах, центрах социального обслуживания, в молодежных центрах и школах-интернатах. По словам педагогов, большинство детей отметили, что тема доверия оказалась для них особенно важна. Игра заставила их задуматься над важными вопросами, поверить в себя и не бояться трудностей.
«В целом фантастическое путешествие позволило каждому участнику выявить типичную для себя стратегию принятия решений, осознать неоднозначность выборов в сложных жизненных ситуациях, задуматься о преимуществах и ограничениях недоверия и доверчивости, определить возможности развития у себя недостающих аспектов «настоящего» доверия», - отметили педагоги-психологи из г. Рязани.
Онлайн-технологии игры оказались востребованным в профессиональной среде. Перед запуском игры психологи сайта Детского телефона доверия на вебинарах обучили более 2 тысяч специалистов. Преподаватели отметили, что игра «В поисках Башни» помогла им по-настоящему увлечь подростков и настроить их на личностное развитие. «Игра «В поисках Башни» имеет ряд преимуществ в работе с подростками: понятный и доступный формат, харизматичных героев, возможность выбора принимаемых решений, подробные методические рекомендации от создателей», - прокомментировал результаты игры педагог-психолог из г. Волгограда.
С главной своей задачей – донести до подростков информацию о Детском телефоне доверия – игра, по мнению психологов, справилась. Итоги опроса, проведенного среди организаторов игр в учреждениях, показали, что больше 90% детей, принявших участие в акции, знают номер телефона доверия и уверены, что в службе можно получить психологическую поддержку.
После такого интереса со стороны специалистов и участников проект и методика игры были представлены на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020».
Вариант игры для самостоятельного прохождения в онлайн-формате будет доступен всем желающим на сайте Детского телефона доверия в течение ближайшего года https://telefon-doveria.ru/vpoiskahbashni/. Методические материалы для специалистов будут направляться в регионы по запросам. По мнению авторов, это значит, что еще тысячи детей и подростков, смогут оценить свои социальные установки и модели поведения в общении с людьми, научатся просить о помощи и узнают где всегда можно получить поддержку.
Справка:
Онлайн-игра «В поисках Башни» была создана в честь десятилетия работы единого общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122. За годы работы Детский телефон доверия, созданный по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принял больше 10 миллионов звонков. Главные принципы его работы – анонимность, конфиденциальность, доступность, бесплатность и высокий профессионализм консультантов-психологов.