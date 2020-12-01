Решила сэкономить: жительница Башкирии стала жертвой мошенников

При выборе сайта для заказа билетов она придерживалась только одного – где дешевле. На выбранном ею женщина ввела личные данные, дату перелета, пункт назначения, а после с помощью банковской карты оплатила покупку трех авиабилетов. На сайте было указано, что после оплаты билеты будут отправлены электронной почтой, однако их горожанка так и не получила. Прождав некоторое время, она проверила благонадежность выбранного ею сайта и нашла только негативные отзывы.

пресс-служба МВД по Башкирии