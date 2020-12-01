Решила сэкономить: жительница Башкирии стала жертвой мошенников
41-летняя жительница Салавата стала жертвой мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у горожанки крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что решила своим детям сделать подарок в виде поездки в столицу соседнего региона. Она заказала авиабилеты на одном из многочисленных сайтов.
При выборе сайта для заказа билетов она придерживалась только одного – где дешевле. На выбранном ею женщина ввела личные данные, дату перелета, пункт назначения, а после с помощью банковской карты оплатила покупку трех авиабилетов. На сайте было указано, что после оплаты билеты будут отправлены электронной почтой, однако их горожанка так и не получила. Прождав некоторое время, она проверила благонадежность выбранного ею сайта и нашла только негативные отзывы.
пресс-служба МВД по Башкирии
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.
А полиция в свою очередь напоминает: не стоит пользоваться неизвестными интернет-сайтами, передавать личные данные незнакомцам, а тем более перечислять им свои сбережения.