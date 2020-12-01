Праздновали день рождения: жительница Башкирии воткнула мужу вилку в глаз

Накануне в селе Саргамыш Стерлитамакского района семейное застолье закончилось кровавой расправой - девушка вонзила своему супругу вилку в глаз. Подробности произошедшего рассказала КП-Уфа.
Вопиющий случай произошел в минувшую пятницу. Супруги устроили застолье в честь 37-летия главы семейства. Через какое-то время на почве ревности между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого девушка схватила вилку и воткнула ее в глаз своему мужу.
Отец двоих детей вызвал скорую помощь, и его доставили в больницу. Спасти глаз удалось, но будет ли он видеть в будущем – покажет только время.
29-летнюю девушку доставили в полицию, где она призналась в содеянном, хотя пыталась оправдаться. Так как у супругов дома осталась малолетняя дочь, полицейские приняли решение оставить подозреваемую под домашним арестом.