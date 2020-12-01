В Башкирии продолжаются поиски 50-летнего мужчины

В поисках пропавшего без вести мужчины принимают активное участие местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.

Приметы: русые волосы, светло-голубые глаза, худощавый, рост около 170 см. Он был одет в брюки темно-серого цвета с вертикальной полоской, коричневое полупальто и шапку. На ногах у него были темные ботинки.