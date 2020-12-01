Пожилую жительницу Уфы обманул «сотрудник коммунальной службы»

65-летняя уфимка пострадала от рук мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что к ней пришел неизвестный и представился сотрудником коммунальной службы. Он сообщил о том, что ему необходимо проверить электросчетчик. Доверчивая пенсионерка пустила мужчину в квартиру.
Пройдя в жилище и убедившись, что женщина находится в квартире одна, мужчина продолжил разговор. Сообщил доверчивой уфимке, что ей положена компенсация от государства в размере одной тысячи рублей. После чего он дал хозяйке купюру номиналом пять тысяч рублей и попросил сдачу. Получив сдачу настоящими деньгами в размере четырех тысяч рублей, незнакомец поспешил скрыться. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что вместо пятитысячной купюры у нее банкнота «банка приколов».
пресс-служба МВД по Башкирии
Сейчас полицейские ищут преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.