Пожилую жительницу Уфы обманул «сотрудник коммунальной службы»

Пройдя в жилище и убедившись, что женщина находится в квартире одна, мужчина продолжил разговор. Сообщил доверчивой уфимке, что ей положена компенсация от государства в размере одной тысячи рублей. После чего он дал хозяйке купюру номиналом пять тысяч рублей и попросил сдачу. Получив сдачу настоящими деньгами в размере четырех тысяч рублей, незнакомец поспешил скрыться. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что вместо пятитысячной купюры у нее банкнота «банка приколов».

пресс-служба МВД по Башкирии