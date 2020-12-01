В Башкирии завершилось строительство второго COVID-госпиталя

Завтра во главе со своим председателем правительства к нам приезжает делегация Ульяновской области. Они хотят построить такой же инфекционный госпиталь как у нас. Взять и наш проект и наших строителей. Вообще к настоящему моменту уже 15 субъектов в той или иной мере использовали наши наработки. Например в Челябинске уже построили по нашему проекту , башкорстостанские строители, правда за 74 дня, но это тоже очень короткий срок. Ещё надо отметить , что наш республиканский проект инфекционного центра признали лучшим и на федеральном уровне.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии