В Башкирии завершилось строительство второго COVID-госпиталя
В Стерлитамаке завершилось строительство второго COVID-госпиталя. Его возвели за 50 дней. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Сегодня мы завершаем там строительно-монтажные работы. Строительство шло 50 дней. Это рекорд. Сейчас в госпитале идет замывка помещений и установка медицинского оборудования и, параллельно, процесс подготовки медперсонала. Тоже вопросы принципиальной важности. Как только они завершатся, начнём принимать пациентов. Планируем, что произойдёт это дней через 10.
Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии
Андрей Назаров подчеркнул, что завтра в Башкирию приедет делегация из Ульяновской области. Премьер-министр отметил, что они хотят построить такой же COVID-госпиталь.
Завтра во главе со своим председателем правительства к нам приезжает делегация Ульяновской области. Они хотят построить такой же инфекционный госпиталь как у нас. Взять и наш проект и наших строителей. Вообще к настоящему моменту уже 15 субъектов в той или иной мере использовали наши наработки. Например в Челябинске уже построили по нашему проекту , башкорстостанские строители, правда за 74 дня, но это тоже очень короткий срок. Ещё надо отметить , что наш республиканский проект инфекционного центра признали лучшим и на федеральном уровне.
Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии