В Москве нашли утерянные древние артефакты, обнаруженные археологом из Башкирии

Археологическая сенсация. Именно так назвали ученые обнаружение уникальной коллекции артефактов в здании московской школы. Более 800 тысяч единиц хранения считались утерянными.

Археологические раскопки, позволившие получить этот материал, были проведены еще в 70-х годах 20-го века известным башкирским археологом Геральдом Матюшиным. Коллекция найдена в школе №1505 города Москвы. Сейчас она хранится в неотапливаемом помещении, где в случае нештатной ситуации может быть утеряна.

В основном это фрагменты глиняных сосудов эпохи неолита, но большая часть – это все-таки кремниевые изделия, т.е. разные стрелы, наконечники. Обычные находки эпохи камня. Каждая отдельно – обычная вещь, но уникальность в том, что это большой комплекс. Они имеют в первую очередь научную ценность. Никита Савельев, ведущий научный сотрудник института истории, языка и литературы УФИЦ РАН

Надо определиться с источником финансирования, будут это бюджетные или внебюджетные средства. Если материалы вернутся в республику, мы сможем пополнить наши фонды, фонды хранилищ. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан