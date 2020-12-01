В Москве нашли утерянные древние артефакты, обнаруженные археологом из Башкирии

Археологическая сенсация. Именно так назвали ученые обнаружение уникальной коллекции артефактов в здании московской школы. Более 800 тысяч единиц хранения считались утерянными.
Археологические раскопки, позволившие получить этот материал, были проведены еще в 70-х годах 20-го века известным башкирским археологом Геральдом Матюшиным. Коллекция найдена в школе №1505 города Москвы. Сейчас она хранится в неотапливаемом помещении, где в случае нештатной ситуации может быть утеряна.
В коллекции – изделия эпохи каменного века из глины, кости и камня. Возраст материалов составляет десятки тысяч лет. Руководство московской школы обратилось в институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН с просьбой забрать артефакты для их обработки и сдачи в музейный фонд России.