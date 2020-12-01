Помощь погорельцам и матерям-одиночкам: Радий Хабиров провел онлайн-прием граждан

Многодетная семья погорельцев получит помощь в возведении нового дома. Во время онлайн-приема граждан к Радию Хабирову обратилась семья, где растут четверо детей. Неделю назад их дом со всем имуществом сгорел, и они остались без крова.
Руководитель республики поручил главе Калининского района Уфы встретиться с пострадавшими и проработать возможность оказания им помощи стройматериалами для возведения нового дома. А жительнице села Юмагузино Кугарчинского района Радий Хабиров пообещал помочь с газификацией жилья. Мать-одиночка воспитывает двоих детей, 157 тысяч для семьи – неподъемная сумма, пожаловалась женщина и попросила предоставить матерям-одиночкам льготы для получения сертификата на газификацию. Глава Башкортостана заверил, что женщине будет оказана поддержка за счет партийного фонда помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поручил руководителю регионального исполкома партии Единая Россия совместно с правительством изучить вопрос и представить предложения.
Обратился к Главе региона и уфимец, проживающий в микрорайоне Сипайлово. Он пожаловался, что в одном из дворов по улице Бикбая есть огороженная спортивная площадка, но вместо современного травмобезопасного покрытия на ней обычный песок. Радий Хабиров поручил главе Октябрьского района проработать вопрос и включить комплексное благоустройство этой дворовой территории в программу «Башкирские дворики» на 2021 или 2022 годы.