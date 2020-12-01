Появились подробности жестокого убийства лося в Башкирии

В социальных сетях появилось видео погони неизвестных на иномарке за животным. В какой-то момент сохатый падает, сраженный пулей. Очевидцами стали егерь и руководитель Ассоциации охотников по Давлекановскому району. Они пытались остановить автомобиль.

Охотник, ещё недавно бывший в роли того, кто догоняет, сам пустился в бега. Инцидент произошёл возле деревни Яскаин. По словам Министерства экологии, лось был только ранен, жизненно важные органы якобы не были повреждены. По правилам животное нужно, что называется, «добрать»: подранка на следующий день убила та же группа охотников.