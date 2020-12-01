В Уфе добровольцы довезли врачей до ковид-госпиталей бесплатно

В первый день зимы в Уфе прошла акция «Такси. Забота». Желающие смогли довезти сотрудников Республиканского инфекционного клинического центра до медучреждения в Зубово, при этом для медиков эта услуга не стоила ни копейки.

Ляйсан Исламова сегодня смогла поспать подольше. Идти до остановки на автобус, чтобы доехать до работы, ей не нужно. У подъезда ждёт прогретый автомобиль с водителем. Пока ещё неизвестный шофер весьма галантен и помогает медику сесть в машину.

Заботливое такси отправляется по второму адресу, на улицу Бакалинскую. Здесь живет ещё один врач инфекционного госпиталя, которой тоже нужно доехать до Зубово к 8 часам утра.

Пытаемся, конечно, подать пример всем, кто хочет подключиться к этой акции. Волонтеры сегодня также доставляют продукты и лекарства нуждающимся. Есть ещё одно направление – помогать врачам. Спасибо им за работу. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

В акции приняли участие не только депутаты, но и представители общественных и партийных организаций. Бесплатное такси работало по 22 маршрутам с конечной точкой в ковид-госпитале возле села Зубово. Идея возникла из обращений самих медиков. По их словам, тем, кто не имеет личного транспорта, добираться до места работы и обратно очень тяжело, так как больница находится за городом.

На работу добиралась либо на такси, либо на автобусе 110с. И обратно так же, на такси или на автобусе. Дорого, конечно, выходило на такси 300-400 рублей только в одну сторону. Ляйсан Исламова, врач Республиканского инфекционного клинического центра

Все водители успели довезти своих пассажиров до начала утренней оперативки. В дальнейшем совместно с администрацией Уфы и таксистами будет осуществляться до 400 перевозок в день по всем столичным ковид-госпиталям.