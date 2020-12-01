В Салавате открыли обновленный корпус городской больницы

Строительство начиналось ещё в 1989 году, но было заморожено. Здание отремонтировали, провели реконструкцию крыши, фасадов, инженерных сетей. В помещениях выполнили перепланировку.

Входной комплекс теперь оборудован удобным пандусом, чтобы машина скорой помощи могла подъехать без помех. Стоимость реконструкции – 371 миллион рублей. Также на более чем 100 миллионов закуплено оборудование. В шестиэтажном здании разместились несколько отделений.