Многодетная семья из Башкирии победила в конкурсе «Семья года»

Семьей года стали супруги и их дети из Бакалинского района. Они победили в номинации «Многодетные». Конкурс был организован региональным Министерством семьи, труда и соцзащиты населения. У Викторовых три мальчика и четыре девочки.

Шахматы – это у них семейное. Только вот старшие дети, говорит Светлана, уже обыгрывают родителей. Объясняет: всё потому, что умения она практикует в основном со своими ученики начальных классов. Но и она ещё иногда может дать фору молодым.

Степану 4 годика, и он самый младший в семье, а вот старшая дочка 28-летняя Алёна живёт в Москве. Еще две дочери и два сына учатся в колледжах. Но даже на расстояние они всегда вместе. Семейные советы проводят онлайн.

У отца скайп, общие сборы. Есть группа «Дочки-матери». Папа у нас последняя инстанция. Когда с бабушкой не можем прийти к единому наставлению, зовет папу. Как папа сказал, так по-маминому и будет. Светлана Викторова, многодетная мама

Викторовы победители республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетные». На победу и не рассчитывали. Просто всегда стараются вести активную жизнь. Устраивают масленицы у себя во дворе, куда приглашают всех односельчан, катают на санях бабушек. В мае участвовали в акции «Вальс Победы».

Старшие дети уже разъехались. С родителями сейчас живут только Рита и Стёпа. Поэтому часть работы по дому взяли на себя. Сами готовят драники, гренки. Кулинария – это особая тема в семье. Одна из дочерей работает поваром в ресторане, сын Иван еще только на него учится. С нетерпением ждет в декабре шестнадцатилетия, чтобы устроится на работу. Не хочет сидеть на шее родителей, говорит парень. Трудолюбию их учили с детства, говорит Светлана. Своё хозяйство не позволяет сидеть без дела. А вот справиться с семью детьми семье помогала бабушка, живущая по соседству.

Детей нужно не только правильно воспитать, но и не обделить каждого из семи любовью.

Такой вопрос задают: «Ты кого больше любишь?» Я говорю: «Алену». Спрашивает: «Почему?!» А я говорю: «Ее 28 лет уже люблю, тебя пока 4». Дети – это счастье. Когда рядом лежат, красивые, милые. «Мама, ты где?» Я уже без этого не могу. Светлана Викторова, многодетная мама

Не могут без неё и дети. Старшие стараются чаще приезжать домой. А вот с папой видятся в основном по вечерам. Глава семейства пропадает на работе. А недавно решили пересмотреть свой образ жизни и финансовую политику в семье.