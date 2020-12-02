Известный блогер разглядел в фантастическом боевике башкирский курай

Блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, разглядел в фильме "Вратарь галактики" цветок курая.
Популярный видеоблогер BadComedian выпустил свой очередной обзор на российский фантастический боевик под названием "Вратарь галактики". В свойственной ему ироничной манере Баженов в часовом ролике указал на все недостатки сценария, коих блогер нашел невероятное количество.
Так, например, в одной сцене критик задался вопросом: зачем камера наезд с акцентом на молодую девочку в нижнем белье.
Кстати, сам Баженов родом из башкирского Стерлитамака. Блогер-миллионник жил в Башкирии до 12 лет, а потом переехал. Сейчас он живет и работает в Подмосковье.