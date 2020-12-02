Названа вероятность полного восстановления легких после коронавируса

Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил.

Александр Карабиненко, пульмонолог