Названа вероятность полного восстановления легких после коронавируса
Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал в интервью радио Sputnik, как ускорить процесс после восстановления легких после перенесенного коронавируса. Он подчеркнул, что легкие регенерируются самостоятельно, однако сохраняется обширная зона фиброзных изменений, а одышка и кашель могут наблюдаться до полутора месяцев.
Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит.
Александр Карабиненко, пульмонолог
Врач подчеркнул, что курящий человек не дает легким восстановиться. Он уверен, что в данном случае это медленное самоубийство, а не просто вредная привычка.
Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному.
Александр Карабиненко, пульмонолог
В среднем легкие восстанавливаются от трех месяцев до года. Скорость зависит от физической формы и состояния иммунитета человека.
Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил.